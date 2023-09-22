AKP, "Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği" önerisini Erdoğan'a iletecek

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma gibi bir plan olur mu?" sorusuna, "AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır" yanıtını verdi.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yerel seçimlerde de istediğimiz başarıyı yakalayarak artık tam anlamıyla yeni bir döneme başlamak istiyoruz" diyen Yenişehirlioğlu, yeni yasama döneminde kendilerini yoğun bir mesainin beklediğine işaret etti.

"BÜTÜN ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"

"Türkiye Yüzyılı'nda yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu, bu yasama döneminde en önemli gündemlerinden birinin yeni anayasanın hazırlanması olacağını" aktaran Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"28. dönemde yeni, tamamen sivil bir anayasayı, ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak yeni bir sivil anayasayı milletimize kazandırmanın gayreti içinde olacağız. Bütün şartları zorlayacağız. Baktık ki olmuyor, milletimize gideceğiz."

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ"

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti’ne, darbe anayasası ile yönetilmek yakışmamaktadır" diyen Yenişehirlioğlu, şunları söyledi: "Bu sebeple yeni dönemde, darbecilerin mahsulü olan 1982 Anayasası’nın yerine çağımızın gereklerine uygun, sivil, demokratik ve Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir anayasa için yoğun bir şekilde çalışma yürüteceğiz."

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT: ŞIK OLUR

Yenişehirlioğlu, bir gazetecinin, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" yönündeki sorusuna, şu cevabı verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun meclise taşınma mevzusunu bilmiyorum. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır."