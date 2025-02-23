AKP kongresi için Kayseri’den özel tren seferi düzenlendi: TCDD trenine AKP İl Başkanlığı yazdılar

AKP’nin Ankara'da düzenlenen 8’inci Olağan Büyük Kongresi için Kayseri’den özel tren seferi düzenlendiği ortaya çıktı.

Gecenin geç saatlerinde Kayseri Tren Garı'nda bir araya gelen yaklaşık 4 bin partili özel tren seferiyle Ankara’ya taşındı.

TCDD’ye ait trenin üzerinde “Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı. Rotamız belli, güçlü Türkiye” yazıldığı da görüldü.

Ayrıca Ankara’ya götürülen partililer için bir de hatıra bileti bastırıldı.