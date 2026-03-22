AKP konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı
Elazığ'da bayram ziyaretleri kapsamında Keban İlçesi'ne giden AKP heyeti konvoyu kaza yaptı. Kazada iki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Elazığ’da bayramlaşma ziyareti için Keban ilçesine giden AKP İl Başkanlığı konvoyundaki aracın taksiyle çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Keban kara yolunda meydana geldi. AKP Elazığ İl Başkanlığı’nın ilçelerde gerçekleştireceği bayramlaşma programı kapsamında Keban’a giden konvoydaki araçlardan biri taksiyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.