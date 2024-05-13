AKP kulisi: Bazı il başkanları değişebilir

AKP'de yerel seçimlerden sonra değişim tartışmaları sürüyor. Kulislere göre değişim için ilk zirve yarın gerçekleşecek. Parti içinde hazırlanan raporda ise seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişeceği konuşuluyor.

31 Mart yerel seçimlerinde 22 yılın ardından ilk kez ikinci parti konumuna düşen AKP’de değerlendirme toplantıları sürüyor.

Her hafta Strateji Kurulunu toplayan ve seçim sonuçlarını masaya yatıran AKP yönetimi, yarın il başkanları ile buluşacak. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre; toplantıda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'değişim sürecine' yönelik önemli mesajlar vermesi beklenirken, bazı il başkanlarının değişebileceği belirtiliyor.

Yarın yapılacak toplantıda, öncelik olarak koltuğu boş olan illere asaleten başkan atanmasının yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet'in haberine göre ise; AKP’de seçim yenilgisinin nedenlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, “halkın hâlâ en birincil sorununun ekonomi olduğunun” tespit edildiğine atıfta bulunularak yerel seçimlerde başarılı olan CHP’nin, son yapılan anketlerde de “hâlâ önde olduğu” ifade ediliyor. Bu oranın kimi anketlerde yüzde 3-4 bandında, kimi anketlerde ise yüzde 5-6 bandında olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle de “AKP’de gerçekleştirilecek değişimin bir an önce gerçekleştirilmesi ve bu değişim ile birlikte yeni stratejilerin üretilmesi gerektiği” kaydediliyor.

Değişimin AKP’de yeni aktörlere de zemin hazırlayacağı ve yeni aktörlerin yeni stratejilerle partideki ivmeyi artıracağı, değişimin halkta da “AKP’ye yönelik güveni tazeleyeceği” değerlendiriliyor.

Teşkilatların ve AKP’lilerin rehavete kapılmasının bir başka sebebi olarak sosyal medyada “AKP’yi destekleyen troll hesapların” ve AKP’ye yakın gazetecilerin “pek çok yerde AKP’li adayların seçimi kazanacağına yönelik tespit ve değerlendirmelerin” de etkili olduğu ifade ediliyor. Bu tür değerlendirmelerin de “hem teşkilatlarda hem de başkan adaylarında ‘Kesin kazanıyoruz’ güvenini yarattığı” da ileri sürülüyor.

TROL HESAPLAR

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de trol hesaplara ilişkin hazırladığı raporu Erdoğan’a sundu. Raporda, “bu hesapların partinin kurumsal kimliğine zarar verdiği, partideki bazı isimlerin hedef alınarak yıpratıldığına” yönelik tespitlerin de yer aldığı belirtildi.