AKP kulisi: "Radikal adımlar atılmazsa sonumuz gelebilir"

Gazete Pencere Yazarı Nuray Babacan, yerel seçimde ağır bir yenilgi alan AKP'de toparlanma için radikal adımların atılmasının tartışıldığını yazdı.

Yerel seçimde aldığı mağlubiyetin ardından 'siyasette yumuşama' söylemi geliştiren AKP'de partinin nasıl bir yol çizeceği tartışılıyor.

Gazete Pencere Yazarı Nuray Babacan'ın yazısınına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptırdığı anketler de kendisi açısından iyi işaretler vermiyor.

"HALKTAN KOPULDU"

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yerel seçimdeki yenilgisinin şaşkınlığını üzerinden atan iktidar partisi, hatalarını görmek için özel bir araştırma yaptırdı. Araştırmasız da ortada olan durum, bir kez daha halk tarafından teyit edildi. Araştırma sonuçları, ekonomik krizin en büyük neden olduğunu ortaya koyarken, ‘partinin halkan koptuğuna’ ilişkin saptama net bir mesaj olarak görüldü.

AKP yönetimi, kongreye kadar olan süreçte sürüklendikleri girdaptan çıkmak için öneriler hazırlamaya çalışıyor. Kötü yönetimin sonuçları ve yapılması gerekenler ortadayken, kamuoyu araştırmalarını dayanak yapan yönetim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a birkaç aşamadan oluşan bir rapor sunmaya hazırlanıyor.

Partinin Strateji Kurulu, son toplantısında önlerine konulan araştırmayla herkesin bildiği gerçeklerle bir kez daha yüzleşti. Araştırma, vatandaşların yüzde 55’inin AKP’ye oy vermeme gerekçesi olarak kötü ekonomiyi ve hayat pahalılığını gösterdi. En önemli ikinci başlık “Partinin halktan koptuğu” oldu. Emeklilerin ve dar gelirlilerinin durumu da ilk üç sırada yer aldı. Kamuoyu araştırmasındaki bir değer önemli konu, CHP’nin halen oylarını koruduğu ve AKP’nin önünde olduğu gerçeğiydi."