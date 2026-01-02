AKP kulisleri: Bilal Erdoğan'ın ismi neden öne çıkıyor?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan son dönemde adından çok söz ettiriyor. Son olarak da Gazze mitingine öncülük eden isimler arasındaydı. AKP içinde Recep Tayyip Erdoğan görevi bırakınca onun yerini alabilecekler arasında geçenlerden biri de Bilal Erdoğan.

Bilal Erdoğan'ın bu kadar konuşulması ve Erdoğan ailesinin gelecekte Bilal Erdoğan üzerine plan kurduğu söylemlerinin ardından bunun nedenine dair şaşırtıcı kulis bilgileri geldi.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısında yer alan bilgilere göre Bilal Erdoğan'ın tercih edilmesinin nedeni “eşkal”. İddiaya göre aile, Bilal Erdoğan’ı Tayyip Erdoğan’ın gençliğine olan benzerliğinden dolayı tercih ediyor:

"İslamcı taban, Tayyip Erdoğan’ın yerine ona benzeyen kişiyi tercih edebilir. Sesi, duruşu, konuşması, İslamcı söylemleri ile Bilal Erdoğan, yaratılan ‘eşkal aşkından’ yani bu benzerlikten yararlanabilir. Son dönemlerde duyduğum en farklı yorum bu oldu!"

“KEMİK TABANI TUTSUN YETER”

Ankara'daki görüşleri aktaran Babacan’ın yazısına göre başka bir yaklaşım ise Bilal Erdoğan'ın iktidar olma şansı olmasa bile ailenin hukukunu korumaya yetecek kadar bir oyla siyasette yerini alması senaryosu.

Babacan şunları yazdı:

"Bu duygusal analizin yanında konuya siyaset sosyoloji açısından bakanlar da var ki; onların yaklaşımları daha gerçekçi gibi…

Bilal Erdoğan’ın başında olduğu parti, iktidar olma şansı olmasa bile ailenin hukukunu korumaya yetecek kadar bir oyla siyasette yerini alabilir. Bunun aileye yeteceğini iddia ediyorlar.

Bilal Erdoğan’ın daha muhafazakâr bir anlayışla en az yüzde 15 olduklarını iddia ettikleri kemik tabanı tutacağı öne sürülüyor. Son yıllarda sürekli İslam ve muhafazakârlık üzerinden verdiği mesajların amacının da bu olduğu anlatılıyor.

İddiaya göre, “Yüzde 10-15 bandındaki bir parti onlara yeter. İktidarı kaybettikten sonra ailenin hukukunu koruyacak, sistemin içinde olacak ve söz söyleyecek birilerine ihtiyaç var. Aile ne damatlara ne de yıllarca siyaset yaptığı başka isimlere güvenebilir. Kendileriyle ilgili iddialara karşı savunma geliştirecek, onların hukukunu koruyacak biri ancak içerden olmalı. Onun için de en iyi aday Bilal Erdoğan…"