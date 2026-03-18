AKP kulislerinde erken seçim hesabı: İki tarih masada

AKP kulislerinde erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Parti içindeki değerlendirmelerde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için erken seçimin kaçınılmaz olduğu dile getiriliyor.

Bu kapsamda parti içinde seçim için iki tarih öne çıkıyor: 2027 sonbaharı ya da 2028 ilkbaharı. Ancak ekonomide hedeflerin tutturulamaması ve savaşın yarattığı etkiler nedeniyle bu planların zora girdiği belirtiliyor.

Nefes yazarı Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre; parti içindeki sohbetlerde erken seçim ihtimali sık sık gündeme geliyor. AKP içinden bir ismin, “Adına ne derseniz deyin, erken seçim ya da erkene alınmış seçim, AKP için mecburiyettir. Eğer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını istiyorsak başka çaremiz yok” değerlendirmesini yaptığı aktarılıyor.

“TAKVİMLE EKONOMİ ARASINA SIKIŞMIŞLIK”

Parti içindeki bazı değerlendirmelere göre hükümetin uyguladığı ekonomi programının sonuçlarının 2027 yılında görülmesi bekleniyordu. Enflasyonun tek haneye düşmesi ve bunun yaratacağı rahatlamayla birlikte erken seçimin gündeme gelebileceği öngörülüyordu. Ancak savaşın yarattığı etkiler ve ekonomide hedeflerin tutmaması nedeniyle bu planların revize edilmesinin gündeme geldiği ifade ediliyor.

Kulislerde bu durumun “takvimle ekonomi arasına sıkışmışlık” olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Ekonomik kriz, pandemi sonrası etkiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon ve savaşın yarattığı koşulların erken seçim takvimini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

“POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ” ÖNERİSİ

Babacan’ın yazısına göre parti içindeki bazı isimler ise farklı bir çıkış yolu öneriyor. Buna göre antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmesi, hukuka güvenin yeniden tesis edilmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeni bir evreye taşınması halinde iktidarın seçim açısından avantaj sağlayabileceği savunuluyor.