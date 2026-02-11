AKP kulislerinde konuşuluyor: Bilal Erdoğan için düşünülen plan ne?

ABD merkezli Bloomberg, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Yazıda, Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut siyasi gücü nedeniyle “sonrası”na ilişkin tartışmaların açık biçimde yürütülemediği ve bu konunun AKP içerisinde büyük ölçüde tabu olmaya devam ettiği ifade edildi.

Haberde, devlet ajansları başta olmak üzere Bilal Erdoğan’ın Türk basınında daha sık yer almaya başladığı ve katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmaların siyasete yöneliminin işareti olarak değerlendirildiği aktarıldı.

"ATAMALARDA ETKİLİ"

AKP’ye yakın kaynaklara dayandırılan analizde, Bilal Erdoğan’ın siyaset sahnesinde daha görünür bir rol üstlenmesi için perde arkasında hazırlıkların sürdüğü iddia edildi. Haberde, Bilal Erdoğan’ın gayri resmi bir “siyasi liderlik” sürecinden geçirildiği, kendisine sadık bir bürokratik çevre oluşturduğu ve parti ile hükümet kademelerindeki bazı kritik atamalarda etkili olduğu öne sürüldü.

Analizde, son günlerde Bilal Erdoğan’ın kamuoyundaki görünürlüğünün arttığına dikkat çekildi.

"GEÇİŞ PLANI"

Bloomberg’in aktardığı kulis bilgilerine göre, Erdoğan’ın seçimleri yeniden kazanması halinde devreye girebilecek bir geçiş planı üzerinde konuşulduğu iddia edildi.

Bu senaryoya göre Bilal Erdoğan’ın ilk aşamada AKP Genel Başkanlığı görevine getirilebileceği, ilerleyen süreçte ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanarak devlet yönetiminde doğrudan rol üstlenebileceği öne sürüldü.

Analizde, söz konusu iddiaların AKP kulislerine dayandığı belirtilirken, resmi makamlar tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığına da dikkat çekildi.