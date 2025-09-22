AKP, kura ile CHP'de kalan Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminin iptali için dava açtı

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtıklarını duyurdu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından, belediye başkanvekili seçimi gerçekleştirilmiş, dört tur süren oylamada başkanvekili belirlenemeyince süreç kura çekimine gitmişti.

Yapılan kura sonucu, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak belirlenmişti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla kura sonucunun mahkemeye taşınacağı bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık."

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan AKP İstanbul İl Başkanlığı, başkanvekilliği seçimine ilişkin konuşması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Açıklamada Özel'in sözleri için 'mesnetsiz iddia ve iftiralar' denirken dilekçenin yarın saat 14.00'te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne verileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nın tutuklanıp görevden alınmasından sonra CHP'li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesinin ardından CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmişti. Yapılan başkanvekili seçimi dört turda seçilemeyince kurayla belirlenmiş, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçilmişti.