AKP'li Abdulhamit Gül D&R'da kitapla poz vermişti: Tekin Yayınevi'nden Gül'e mesaj

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP'nin boykot listesine soktuğu bir kitap markette kitap okurken fotoğraf paylaştı.

Gül'ün poz verdiği kitabın Doğan Avcıoğlu'nun "Türkiye'nin Düzen"i isimli eseri olması üzerine tarihçi Emrah Safa Gürkan, sosyal medya üzerinden "doğan avcıoğlu? nasıl ya" diyerek fotoğrafı alıntıladı.

Abdülhamit Gül ise Emrah Safa Gürkan'a şu yanıtı verdi:

"Bir kitabı okumak, o kitabın fikriyatını bütünüyle benimsemek anlamına gelmez. Ne var ki siz, okumayı böyle gördüğünüz için kendi dar düşünce dünyanızın dışına çıkamıyor, toplumun farklı kesimleriyle sahici bir irtibat kuramıyorsunuz.

Biz kitap seçerken raflarda ideolojik ayrım yapmamayı kendimize şiar edindik. Bu sizi şaşırtmış olabilir ama düşünce geleneğimizin damarlarını da farklı bakış açılarını da dikkatle tetkik ederiz.

Bu sebeple her sözü dinler, her fikri anlamaya gayret eder, en doğrusuna ve en güzeline tâbi oluruz. Sizin yabancısı olduğunuz bu yaklaşım, bizim için sıradan bir okuma ahlakıdır.

Boykot çağrısı yaptığınız o kitapçıda her düşünceden, her ekolden eser bulunuyor. Çünkü fikir çeşitliliği; özgürlükçü, çoğulcu ve medeni bir toplumun işaretidir. Bunu anlamak ise faşizan zihniyetlerin harcı değildir."

Bir "..kitapçıda her düşünceden, her ekolden eser bulun(uyor)malıdır. Çünkü fikir çeşitliliği; özgürlükçü, çoğulcu ve medeni bir toplumun işaretidir. Bunu anlamak ise faşizan zihniyetlerin harcı değildir."



Kitaplar en iyi dostlarımızdır. Hep yol gösterir...

Tekin Yayınevi https://t.co/F5gSdqEfXe pic.twitter.com/HbXg1sHZTc — Tekin Yayınevi (@TekinYayinevi) April 14, 2025

"FAŞİZAN ZİHNİYETLERİN HARCI DEĞİLDİR"

Tekin Yayınevi Abdülhamit Gül'ün sosyal medya paylaşımını alıntılayarak bir açıklama yaptı.

Tekin Yayınevi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Bir "..kitapçıda her düşünceden, her ekolden eser bulun(uyor)malıdır. Çünkü fikir çeşitliliği; özgürlükçü, çoğulcu ve medeni bir toplumun işaretidir. Bunu anlamak ise faşizan zihniyetlerin harcı değildir." Kitaplar en iyi dostlarımızdır. Hep yol gösterir..." ifadelerine yer verildi.