AKP'li adayın hedefi CHP kadar oy almak

AKP Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, seçimleri yüzde 62 ile kazanacaklarını iddia etti. Bu ilçede 2019'daki seçimlerde CHP seçimleri yüzde 62 ile kazanmıştı.

Bursa’daki basın mensuplarıyla bir araya gelen AKP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, seçim hedefini açıkladı.

"BEN YANLIŞ PARTİNİN ADAYI MIYIM..."

2019'daki yerel seçimleri hatırlatan Çolak şunları iddia etti: "Gecen yerel seçimlerde, yüzde 35’e yüzde 62 olarak görülüyor. Şimdi biz iddia ediyoruz. Yüzde 62 alacağız. Bunun sinyalini sokakta görüyoruz. Seçmenler bize, ‘bıktık, bıktık, bıktık’ diyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nden arkadaşlarım beni arayak, ‘oyumuz sana’ diyor. Ben bile şaşırdım. Ben yanlış bir partinin adayı mıyım?'Ak Partili arkadaşlarımızla espirili bir şekilde takılıyoruz."