AKP'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı

AKP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı saldırıda bir kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başladıldığını açıkladı.

İstanbul'da AKP'li belediye başkanı adayının seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti. "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.

Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başladıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM

AKPİstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurum açıklamasında şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"