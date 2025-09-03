AKP'li Ahmet Namlı, Melek Mosso'yu skandal sözlerle hedef aldı: "Giyinmeden inmiş, karnım cız etti..."

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, şarkıcı Melek Mosso'yu hedef aldı.

Kastamonu Belediyesi’nin 24 Ağustos’ta düzenlediği etkinlikte Melek Mosso sahne aldı. Etkinliği ardından dün (2 Eylül) gerçekleştirilen Kastamonu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan AKP'li Namlı, Mosso'yu kıyafetleri üzerinden hedef aldı.

Namlı, "Başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu?" diye konuştu.

Namlı, şu ifadeleri kullandı:

"Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife Bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerife Bacı'nın karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişi de ses çıkmadı, helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgürlük durun diye. Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? Bulamazsınız tabii Şerife Bacı. Ondan sonra bunu Kastamonu'ya nasıl mal ediyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımızdı ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim. Nereye gelmişiz dedim. Ama bunu AK Parti'ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok."

BAŞKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ

Belediye Meclisi'nde söz alan Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci ise Namlı'nın sözlerine sert tepki gösterdi. Büyükdemirci, "Öncelikle Ahmet Bey'e sormak istiyorum. Bunlar kendisinin ortaçağ görüşleri mi yoksa bu çağda da aynı şeyleri düşünmeye devam ediyor mu? Çünkü kendisi kim oluyor da bir kadının giyimi üzerinden ahlak savunusu yapabiliyor. Bir kere halkın kürsüsünde bir kadını giyimi üzerinden ahlaken yargılamak hiç kimsenin haddi de, hakkı da değildir" ifadelerini kullandı.