AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki işçilerin çadırına saldırdı, sendika şube başkanına yumruk attı

Ankara Altındağ ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, işten çıkarılan işçilerin belediye yanına kurduğu çadıra saldırdı.

Tiryaki, Hizmet İş Ankara 2 Nolu şube Başkanı Recep Dere'ye yumruk attı.

Tiryaki ve yanındakilerin yaptığı saldırının videosu sosyal medyada da yayıldı.

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, belediyedeki işlerinden çıkarılan Hizmet-İş üyesi işçilerin kurduğu çadıra saldırdı



Tiryaki, sendika şube başkanına yumruk attı https://t.co/AZ2rMejD1l pic.twitter.com/YWv4IcjOtH — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 11, 2025

Yaşananlara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sendika ile anlaşamayan AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin Hizmet İş Sendikası'da örgütlü 46 işçiyi hukuksuzca işten çıkarıyor yetmiyor, işçilerin direniş çadırını bizzat yıkıp sendika şube başkanına yumruk atıyor! Bu hadsiz davranışın hesabını halk sandık başında bizler de hukuk önünde soracağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Altındağ Belediyesi'nde son olarak 26 Mart'ta 11 işçinin daha çıkarılmasıyla Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş üyesi toplam 46 işçi işten çıkarılmıştı.

Yayımladıkları açıklamayla direnişlerini daha da büyüteceklerini söyleyen Hizmet-İş, “Altındağ Belediyesi önündeki çadırımızda mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. İşten çıkarılan 46 arkadaşımız, yaşanan son olaylardan dolayı kaldırılan direniş çadırını Ramazan Bayramı sonunda dolduracak her gün Altındağ Belediyesi önünde yaşadıkları zulümleri kendilerine reva görenlerin yüzüne haykıracaktır” açıklamasında bulunmuştu.

İşten çıkarılan işçiler, belediye binasının yanında direniş çadırı kurmuş, çadır daha sonra kaldırılmıştı. İşçiler Ramazan Bayramı'nın ardından tekrar çadır kurmuşlardı.

Bugün işçilere fiziksel saldırıda bulunan Tiryaki, dün de “Belediyenin dışında çadır kurmuşlar. Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” ifadeleriyle işçilerin direnişini küçümsemişti.