AKP'li Aydemir, Katliam Yasası'na verdiği 'Evet' oyunu paylaştı, gerekçesi tepki çekti

Katliam Yasası'na 'Evet' diyen AKP'li Zehranur Aydemir'e sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Katliam yasasına 'Evet' oyu verdiğini açıklayan AKP'li Zehranur Aydemir'e sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

17 maddelik ‘160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Genel Kurul'da iki gün boyunca 28 saat süren görüşmelerin ardından AKP ve MHP oylarıyla yasalaştı.

Teklif, 224 'Hayır' oyuna karşılık 275 'Evet' oyuyla sabaha karşı kabul edildi.

Sokakta yaşayan köpeklerin katledilmesini öngören teklifin yasalaşmasının ardından çok sayıda yurttaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

"#YasayıGeriÇek, #KatliamYasasınıTanımıyoruz" etiketleri altında çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Tepkilerin yanısı sıra; katliama 'Evet' diyen vekiller de sosyal medyadan verdikleri oyu sosyal medyada paylaştılar.

Bu isimler arasında yer alan AKP'li Zehranur Aydemir'in ifadeleri ise tepki çekti.

Sosyal medya X hesabı üzerinden 'Evet' oyunu paylaşan Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da büyüyen biri olarak benim de sokak köpekleriyle ilgili kötü hatıralarım var. Sokakta oyun oynamaktan korkardım. Liseye başlayana kadar okula ailem bırakırdı, tek başıma gidemezdim. Ailemin en büyük korkusu köpeklerden kaçarken araçlara dikkat etmeyişimdi. İtiraf edelim ki hepimizin benim gibi hikayeleri var. Bugün sayıları daha da artan sahipsiz köpekler nedeniyle birçok çocuk, benim yaşadığım bu korkuyu yaşıyor. Birçok aile aynı endişeleri taşıyor.

Artık daha fazla kardeşimizin hayatlarını etkileyecek travmalara maruz kalmaması için,

Ankara’da büyüyen biri olarak benim de sokak köpekleriyle ilgili kötü hatıralarım var.

Sokakta oyun oynamaktan korkardım.

Liseye başlayana kadar okula ailem bırakırdı, tek başıma gidemezdim.

Ailemin en büyük korkusu köpeklerden kaçarken araçlara dikkat etmeyişimdi.



İtiraf edelim… pic.twitter.com/Pi2osOMq8L — Zehranur Aydemir (@ZehraNurAydemr) July 30, 2024

Büyüklerimizin evlerine hapsolmaması için, sokaklarımızın huzura ve güvene kavuşması için, milletimizin genel bir talebi olan sahipsiz sokak köpekleri sorununu ortadan kaldırmak için,

Evet dedik.

Çok şükür ki Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz her türlü engelleme girişimine rağmen Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Her ne kadar birileri millete dirense de biz hakimiyetin millete ait olduğunu bir kez daha gösterdik. Kardeşlerimize, büyüklerimize, çok sevdiğimiz milletimize, hepimize hayırlı olsun."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Aydemir'in paylaşımına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şu şekilde:

Tarihin kara sayfaları sizi asla unutmayacak... https://t.co/TYHpdLjW3M — Dr. Savash Porgham (@Savash_Porgham) July 30, 2024

Gökçek yönetiminde, akşam saat 20.00'den itibaren caddelerin, sokakların bilinçli olarak ıssızlaştırıldığı, kadınların, çocukların sokağa çıkamadığı Ankara'dan söz ediyor.

Yarın AKP yasayı kaldırsa "Ankara köpekleriyle güzel" paylaşımı göreceğimize de kuşku yok... https://t.co/PdDFusZhoc — Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) July 30, 2024