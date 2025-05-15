AKP'li Azmi Ekinci: Selahattin Demirtaş’a hâlâ suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rudaw'a konuşan Ekinci, "Şimdi kan davaları yaşanır, sonra barış masasına oturulur ve barış yapılır. O barışın gerekleri yerine getirilir. Şimdi burada da buna benzer bir durum var. Artık örgüt silah bırakmayı kendisini feshetme kararı aldı. Türkiye'de terörsüz bir Türkiye için ve demokrat bir toplum inşasını sağlamak için bu kararı aldı. Bu kararı aldıktan sonra kan davası artık bitti. Bundan sonra bunun gerekleri yerine getirilecek" dedi.

Ekinci şöyle devam etti: "Dediğim gibi yeni bir anayasa meselesi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezinde yapılacak olan çalışmalar. Akabinde yapılan anayasanın ki bir takım değişiklikler yapıldığında daha önce suç sayılan birtakım şeyler artık bundan sonra suç olmayacak. Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince sen hâlâ o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır, olmaz da. Bu akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir."

Demirtaş'ın durumu hakkında konuşan Ekinci, "Salahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hâlâ suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler" ifadelerini kullandı.