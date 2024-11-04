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AKP'li başkan cinsel saldırıdan ceza aldı, başkan vekili seçimi için oylama yapıldı

AKP'li Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın cinsel saldırı suçuyla gözaltına alındığı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkan vekilliğine AKP'li Atilla Tarık Semiz seçildi.

Güncel
  • 04.11.2024 12:17
  • Giriş: 04.11.2024 12:17
  • Güncelleme: 04.11.2024 12:32
Kaynak: AA
AKP'li başkan cinsel saldırıdan ceza aldı, başkan vekili seçimi için oylama yapıldı
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde cinsel saldırı suçundan cezası kesinleşen ve gözaltına alınan AKP'li Gökhan Mustafa Demirtaş yerine başkan vekilliğine AKP'li Atilla Tarık Semiz seçildi.

Gülüç Nikah Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkan vekilliği için AKP'nin adayı Semiz ile İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen yarıştı.

Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5, Taşdelen 4 oy aldı.

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AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AKP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AKP Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekilliğine seçilen Semiz'i tebrik etti.

Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

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