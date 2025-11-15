AKP'li başkan duyurdu: İliç'te 9 işçinin öldüğü maden yeniden açılıyor

AKP Erzincan İl Başkan Yardımcısı ve İliç eski Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Anagold Madencilik’te 9 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından kapatılan madenin kısa süre içinde yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Gürbüz, madenin yeniden açılmasının sadece İliç ilçesi için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirtti.

İliç’in 1998 yılından bu yana madencilikle anıldığını ifade eden Gürbüz, “O felakette 9 canımızı yitirdik, biri de benim yeğenimdi. İlçe büyük bir kaos yaşadı. 2008’de üretime başlayan maden, bölgeyi bir altın şehri haline getirmişti. Kadınından gencine herkes orada çalışıyordu. Ancak madenin kapanmasıyla ilçede umutlar azaldı, aile içi huzursuzluklar başladı” dedi.

"AÇILIŞ İÇİN UMUTLUYUZ"

Madenin sadece İliç değil, çevre bölge için de büyük bir ekonomik anlam taşıdığını vurgulayan Gürbüz, “Burada 5 bin kişi çalışıyordu. Ama dolaylı olarak 50 bin kişinin geçimi bu işletmeye bağlıydı” açıklamasında bulundu.

Gürbüz, Anagold Madenciliğin yeniden faaliyete geçmesi için siyasi iradenin kararlı olduğunu belirterek, “Sayın vekilimiz Süleyman Karaman, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız konunun farkında. Görüşmeler sürüyor, açılış için umutluyuz” diye konuştu.

Anagold Madencilik’in faaliyete geçtiği dönemde ilçeye yıllık yaklaşık 600 milyon lira gelir sağladığını belirten Gürbüz, bu rakamın Erzincan genelinde çok daha büyük olduğunu ifade etti. "İnsanların gelir seviyesi yüzde 80 oranında arttı. Herkes iş, güç, gelir sahibi oldu" diyen Gürbüz, madenin çevreye zarar verdiği iddialarını ise “provokasyon” olarak değerlendirdi. “Ben yıllarca burada yaşadım, 20 yıl ilçe başkanlığı, 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu madenin çevreye zarar verdiği iddiaları tamamen asılsız” diyerek sözlerine devam etti.

"BAKANLAR TAKİPTE" DEDİ

Sürecin hızla ilerlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bakanların konuya ilgisini belirten Gürbüz, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Çevre Bakanımız konuyla ilgileniyor. En kısa sürede madenin yeniden açılacağına inanıyoruz. Vatandaşımız sabırlı olsun, umutlarını kaybetmesin” ifadelerini kullandı.

RAPOR SUNULDU

Faciaya ilişkin haftaiçi görülen dördüncü duruşmada mahkemeye bilirkişi raporu sunuldu. Raporda, kazadan sonra incelenen tasarım dokümanlarında, stabilite hesaplarının tek bir senaryoya (statik/kurak koşullar) dayandırıldığı, "aşırı yağış, yoğun sulama veya kısmi tıkanma gibi olumsuz senaryolar altında güvenlik katsayısının sınanmadığı" belirtildi.

Raporda, firmanın Operasyon Başkan Yardımcısı Ronald Guille, Anagold şirketinde kıdemli Geoteknik Müdendisi olan Ali Rıza Kalender 'in "ağır derecede özene aykırı hareket ettikleri", Operasyon direktörü Kenan Özdemir’in de "özen yükümlülüğünü ağır derecede ihlal ettiği" tespiti yapıldı.