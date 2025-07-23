AKP'li Başkan insan kaçakçılığı operasyonunda yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Karadere Plajı'ndan Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçirilmek istenen 57 düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığına aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 3’ünün siyasetçi ya da siyasetçi yakını olması dikkat çekti.

Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında, AKP'den geçen yıl istifa eden eski Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Tuna ile iş insanı E.K. yer aldı.

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre gözaltına alınanlar arasında 2019 yerel seçimlerinde Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüten Çağdaş Adıgüzel'in de yer aldığı belirtildi.

Adıgüzel'in yerel seçimlerde CHP’den belediye başkanı aday adayı olduğu ancak aday gösterilmediği öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir devlet memurunun da bulunduğu öne sürüldü.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

İnsan kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan Emrullah Tuna’nın adı daha önce tarihi eser kaçakçılığı iddialarıyla da anılmıştı. Tuna’nın babası Burhanettin Tuna ise halen Kızılay Fethiye Şubesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi.