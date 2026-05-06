AKP'li başkan sahneye çıkmadı: Açılış töreninde anons krizi

Van’da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda, sunucunun “AK Parti” yerine “AKP” ifadesini kullanması ve il başkanının adını yanlış anons etmesi üzerine AKP’li başkanın sahneye çıkmadığı iddia edildi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF’26) protokol anonslarında aksaklıklar yaşandı.

''AK PARTİ'' YERİNE ''AKP'' DENİLMESİNE SİNİRLENDİ

Sunucu, anons sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi için “AKP” ifadesini kullandı. Ardından AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın ismini “Abdullah Arvas” şeklinde telaffuz etti. Peş peşe gelen bu hataların protokolde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

BAŞKAN SAHNEYE ÇIKMADI İDDİASI

Yerel kaynaklarda yer alan haberlere göre, yaşanan bu anons hatalarının ardından Abdulahat Arvas’ın sahneye çıkmadığı iddia edildi.

Ayrıca program sırasında rektörün devreye girdiği ancak akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı aktarıldı.