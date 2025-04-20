"AKP'li başkana sorun rant varsa yanıtlar"

AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, dün ilçedeki Hacı Arif Şimşek Parkı'nda "Vatandaş soruyor, başkan yanıtlıyor" etkinliğinde yurttaşların sorularını yanıtladı. Yıldırım'ın burada yurttaşlara verdiği yanıtlar ise tepki çekti.

Etkinlikte eski adıyla Eryuvam sitesi sakini olduğunu söyleyen bir yurttaş "Kentsel dönüşüm 6 yıldır tamamlanamadı ve mağdur durumdayız. Harput İnşaat firması tarafından şuan İstiklal Mahallesi Kıbrıs sokakta bahçe katına ikamet ediyoruz. Psikolojik olarak çok kötü durumdayız. Ne zaman teslim eilecek ve bu zulüm ne zaman bitecek?" diye sordu. Bunun üzerine Yıldırım "O Harput İnşaata inşaatı verirken bana sordu mu o arkadaş?" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Yıldırım, devamında "O inşaat ile mukavele yaparken bu iyi yapar mı parası var mı diye sordunuz mu? Yok. Biz yine onu çağıralım ve bilgi alalım, sıkıştıralım" dediği görüldü. Etkinlikte bir başka yurttaş da "Çocuk parkını yenilemeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine Yıldırım "Oyun parkını ahşap mı istiyorsunuz?" dedi Yurttaşın "Evet" yanıtını vermesi üzerine Yıldırım "Tasarruftan dolayı imkanlarımız bu sene iyi değildi. Önümüzdeki sene değiştirirsek ilk burayı değiştirelim. Bizden de Anadolu'ya köylere parklar istiyorlar, burdan çıkanları da ziyan olmaz oraya veririz" demesi dikkat çekti.

"ESKİ PARKI MI REVA GÖRDÜNÜZ?"

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, AKP'li Yıldırım'a tepki göstererek "Bana mı sordun da Gazze’ye gönderdin diyen Cumhurbaşkanını örnek alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vatandaşa, 'Bana mı sordun da mütahite inşaatını verdin' diyor! Önce bana soracaktın 'ben sana benim mütahitime yaptır' diyecektim… Rant varsa başkana sorun cevaplar!" dedi. Okuducu, şöyle devam etti:

"Birde aynı toplantıda parkı yenileyin diyen vatandaşa yenileyelim eskiyide Anadolu'daki bir köye göndeririz diyor. Milletin efendisi köylüye, İstanbul'un kenar mahallesinde eskiyen parkı reva gören AKP zihniyeti."