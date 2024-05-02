AKP'li başkanın makam aracı yayalara çarptı: Yaralılar var

Samsun'un İlkadım ilçesinde AKP Samsun İl Başkanı ve yöneticilerin bulunduğu makam aracı, yaya geçidinde 2 kişiye çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cenker Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, yabancı uyruklu kadının ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

AKP Samsun İl Başkanı’nın makam aracı yaya geçidinde 2 kişiye çarptı



Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yöneticilerin içinde bulunduğu Ümit Ö. yönetimindeki 55 AK 510 plakalı makam aracı, bulvar üzerinde seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cenker Yıldız ile yabancı uyruklu bir kadına çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan yayalar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan durumu sağır olan Cenker Yıldız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, hafif yaralanan yabancı uyruklu kadın ise Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Makam aracının sürücüsü Ümit Ö., ifadesi için emniyete götürüldü.

Yabancı uyruklu kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu, Cenker Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.