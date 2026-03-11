AKP'li başkanlar ilçe meydanında birbirine girdi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde AKP içinde yaşanan tartışma meydan kavgasına dönüştü. İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan gerilim karakolda sona erdi.

Yüzbaşıoğlu ile Geçgel arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

"KÜFÜR" İDDİASI

Aydın yerel medyasına yansıyan habere göre, İncirliova Cumhuriyet Meydanı’nda karşılaşan Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Yasin Geçgel arasında başlayan konuşma kısa süre içinde tartışmaya dönüştü.

İddiaya göre taraflar arasında yükselen sesler ve karşılıklı sözler gerginliği daha da artırdı. Öte yandan tartışma sırasında Mehmet Yüzbaşıoğlu’nun Yasin Geçgel’e küfür ettiği öne sürüldü.

Yaşanan sözlü gerilimin ardından AKP İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında fiziksel kavga çıktı. Meydanda yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri yönlendirildi. Tarafların kavga sonrası karakola götürüldüğü ve olayla ilgili işlemlerin burada sürdürüldüğü öğrenildi.