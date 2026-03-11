AKP'li başkanların meydan kavgası: Karakolluk oldular

AKP Aydın İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile AKP İncirliova Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerince emniyete götürülen iki isim birbirinden şikâyetçi oldu.

AKP'li başkanlar Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Yasin Geçgel arasında Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda kavga çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Yüzbaşıoğlu ile Geçgel arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Taraflar arasında küfür ve hakaretlerin ardından yaşanan gerginlik fiziksel kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki ismi emniyete götürdü.

Yüzbaşıoğlu ve Geçgel’in birbirinden şikâyetçi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.