AKP'li Başkanvekili Gaziosmanpaşa'da okul ve camileri elden çıkarıyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı CHP’li Hakan Bahçetepe'nin tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste yapılan oylamayla AKP'li Eray Karadeniz Belediye Başkan Vekili oldu.

Böylece Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti. Bahçetepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirildi. Herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda ise dikkati çeken bir karara imza atıldı. Meclis’e sunulan teklifte, belediye ile belediye şirketlerinin vergi borcu olduğu, bu borcun silinmesi için okul ve cami alanlarının Hazine’ye devredileceği belirtilerek yetki istendi.

CAMİ VE OKULLARI VERECEKLER

Mülkiyeti belediyeye ait olan ve Hazine’ye devredilecek taşınmazlar şöyle sıralandı:

-Karayolları Mahallesi’ndeki Ehlibeyt Cami

-Mevlana Mahallesi’ndeki özel eğitim anaokulu

-Karadeniz Mahallesi’ndeki okul alanı

-Merkez Mahallesi’nde ilçe meydanında bulunan Gaziosmanpaşa Merkez Cami

-Sarıgöl Mahallesi’ndeki cami alanı

-Sarıgöl Mahallesi’ndeki okul alanı

-Yenidoğan Mahallesi’ndeki Karlıtepe Ortaokulu

Belediye Meclisi’nde bu alanların devri için Belediye Başkan Vekili AKP'li Eray Karadeniz’e oy çokluğuyla yetki verildi.

ADLİYEYE BİNA TAHSİSİ

Belediye Meclisi’nde kabul edilen bir başka teklif ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı için kiralanan bina oldu. Meclis’e sunulan teklifte, “Yenimahalle Mahallesi’ndeki bulunan 6 bin 630 metrekarelik mevcut hizmet binasının, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bir yıllığına 1 milyon 950 bin TL aylık bedelle tahsis edilmesi için Belediye Başkan Vekili AKP'li Eray Karadeniz’e yetki verilmesi” istendi. Bu teklif de oy çokluğu ile kabul edildi.

İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında ortaya atılan rüşvet iddiaları, kamuoyunun gündemine oturdu. ‘Çete lideri’ olmakla suçlanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş, Bahçetepe’ye 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Ancak hem olayın geçtiği belirtilen tarihe ait HTS kayıtları hem de Bahçetepe’nin resmi programı, bu iddiayla örtüşmedi. Lüks içinde yaşadığı öne sürülen Bahçetepe’nin halasına ait olan, asansörü bulunmayan ve dış cephesi dökülen mütevazı bir apartmanda ikamet ettiği biliniyor.