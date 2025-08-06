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AKP'li Baykan diploma skandalına 'korsanlık' dedi: "Algı çalışması yapıyorlar, yemezler!"

AKP'li milletvekili Baykan, bazı üst düzey bürokratların elektronik imzalarının taklit edilerek düzenlenen sahte belgelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu. 86 milyonun kafasını karıştırmaya çalışan algı çalışması yapıyorlar" dedi.

Güncel
  • 06.08.2025 15:12
  • Giriş: 06.08.2025 15:12
  • Güncelleme: 06.08.2025 15:36
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Baykan diploma skandalına 'korsanlık' dedi: "Algı çalışması yapıyorlar, yemezler!"
Fotoğraf: AA

Üst düzey kamu yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği skandalı AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, 'korsanlık' olarak tanımladı.

Baykan, olayın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

SKANDALA 'ALGI OPERASYONU' DEDİ

Üst düzey bürokratların imzalarını taklit ederek sahte diplomalar, ehliyetler düzenleyen bir çete güvenlik birimlerince yakalanıp yargıya teslim ediliyor. Sahte belge alan kişi sayısı 200. Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu ve 50 yıl ile yargılananlar var. Hal böyleyken operasyonel gücünü epey kaybetmiş uyuşturucu müptelası sponsorların yemlenmesi ile yayın yapan batıcı tayfa hemen devreye girip 86 milyonun kafasını karıştırmaya çalışan algı çalışması yapıyorlar. 

Yemezler! Bi bitmediniz (bitmenizi de istemeyiz) ama yerli kadrolar da epey mesafe aldı. Manşetler ile ülke gündemini zıplattığınız zamanlar artık uf oldu. 150 yıllık hesap artık aleyhinize döndü, bunu görün. Görmek istemediğiniz de aşikar. Siz bilirsiniz.”

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