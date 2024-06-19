AKP'li belde başkanı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu AKP'li Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybederken, kazada 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı.

AKP'li Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kazada, 6'sı çocuk toplam 10 kişi de yaralandı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana gelen kazada, AKP'li Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan’ın kullandığı otomobil ile Mesut Bilici’nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan ağır yaralanan AKP'li Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun’unda bulunduğu 11 yaralı Bitlis, Tatvan ve Ahlat’taki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, Onkoloji Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

62 yaşında 8 çocuk babası olan Karamercan, belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze Törenine, AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AKP İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve yurttaşlar katıldı.