AKP'li belediye 500 milyonluk krediyle elektrik faturası ödeyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, içme suyu altyapısının enerji giderlerini ve terfi merkezlerindeki borçları karşılamak için İller Bankası’ndan 500 milyon TL kredi kullanmaya hazırlanıyor. Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin karşı oyuna rağmen alınan karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP’li Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sık sık tartışmalı kamu ihaleleriyle ve bütçe tartışmalarıyla gündeme geliyor.

Tartışmaların odağındaki belediye son olarak elektrik faturalarını karşılayabilmek amacıyla İller Bankası’ndan 500 milyon TL tutarında kredi kullanmaya hazırlandığı belirtildi.

Belediye Meclisinde alınan karara göre bu finansman, hem şehirdeki içme suyu hatlarının enerji giderlerini karşılamak hem de pompalar ile terfi merkezlerinde biriken borçları kapatmak için kullanılacak.

CHP’Lİ ÜYELERDEN KREDİ TALEBİNE RET

Sözcü'de yer alan habere göre; Kararda, Kartalkaya Barajı ve Düzbağ-Gaziantep isale hattı üzerinden Şehitkamil ilçesine bağlı İncesu Mahallesi’ndeki 100 bin ton kapasiteli içme suyu deposuna ulaştırılan suyun, şehir merkezine dağıtımında kullanılan pompalar ve terfi merkezlerinin elektrik borçlarının ödenmesi için finansman ihtiyacı olduğu belirtildi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Enerjisa’ya olan borçlarını kapatmak için talep edilen krediye ilişkin sözleşmeden doğacak yükümlülükler konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yetki verildi.

Meclis oylamasında CHP’li üyeler ret oyu kullanırken, karar oy çokluğuyla kabul edildi.

YÜKSEK TUTARLI BORÇLANMA DİKKAT ÇEKTİ

Toplam 500 milyon TL’lik kredi, kentin içme suyu altyapısının enerji maliyetlerini karşılamaya yönelik olarak planlandı. Belediyenin yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ise İller Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantör olacağı ifade edildi.

“HALK YANLIŞ YÖNETİMİN FAİZİNİ ÖDÜYOR”

CHP’li Uğur Kalkan, krediye ilişkin değerlendirmesinde belediyenin önceliklerini eleştirerek, işçi maaşları ve temizlik hizmetleri yerine finansal borçlara kaynak aktarıldığını dile getirdi.

Kalkan, “Su faturaları neden her geçen gün artıyor? Belediye sadece arsaları ipotek etmiyor, İller Bankası ve Maliye’den gelecek tüm payları bankalara rehin veriyor. Kanunen dokunulmaması gereken hizmet payları bile bankalara gidiyor. Kasada nakit kalmayınca, halkın ödediği su paraları enerjiye değil, bankaların kredi faizine gidiyor. Maaşları ve kredi faizlerini ödemek için tek çare, su faturalarına gizli zam yapmak oluyor. Paylar bankalara rehinli olduğu sürece, su faturaları sadece şişmeyecek, patlayacak. Borçlar öylesine büyük ki, halkın malı ‘Varlık-Borç Takası’ ile bankalara devrediliyor. Gaziantep halkı su değil, yanlış yönetimin ve sınırsız borçlanmanın faizini ödüyor” ifadelerini kullandı.