AKP'li belediye başkanı, 'aşk' haberleri sonrası disipline sevk edildi: İhracı talep ediliyor

AKP Köşk Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Nuri Güler hakkındaki iddialar sonrası kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edildi.

Aydın'da yayın yapan Aydın Şafak gazetesinin haberine göre, AKP Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ilişki yaşadığı kadının belediye bünyesinde işe alınmasını sağladığı iddia edildi.

Yayımlanan haberde bazı fotoğraflar da paylaşıldı.

Haberde ayrıca belediyeye ait bir taşınmazın "pavyon olarak kullanıldığı" öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

AKP'li Nuri Güler, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, yayınlanan fotoğrafların montaj ve yapay zeka ürünü olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Söz konu yayınlardan kendisinin de yeni haberi olduğunu kaydeden Güler, "Bu yazılanları ve yayınlanan fotoğrafları kabul etmiyorum. Avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ

AKP'li Nuri Güler ile ilgili iddialara ilişkin haberlere ise jet hızıyla erişim engeli getirildi.

Erişim engeli kararını paylaşan gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’de artık alışıldık bir tabloyla karşı karşıyayız. Aynı iddialar muhalefet belediyeleriyle ilgili olduğunda günlerce televizyon ekranlarında tartışılıyor, sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Ancak konu iktidar tarafına geldiğinde, yargı adeta jet hızıyla devreye giriyor" tepkisini gösterdi.

AKP'DEN KESİN İHRAÇ TALEBİ

AKP'li Nuri Güler, hakkında ileri sürülen iddialar nedeniyle kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Aydın/Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Parti Tüzüğümüz gereğince kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" açıklamasını yaptı.