AKP'li belediye başkanı ile ilçe başkanı kaza yaptı
Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Fatih Çiçek, otomobiliyle hasarlı kazaya karıştı. Otomobilde bulunan AKP Dazkırı İlçe Başkanı Cahit Gürten, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Başkan Çiçek ile beraberindeki Dazkırı AKP İlçe Başkanı Cahit Gürten kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Antalya- Afyonkarahisar kara yolunun Sandıklı'daki hemzemin geçit üzerinde bulunan köprüde meydana geldi.
Dazkırı'dan Afyonkarahisar'a giden Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek'in kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybetti.
Bariyere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek ile beraberindeki Dazkırı AKP İlçe Başkanı Cahit Gürten kazayı yara almadan atlattı.