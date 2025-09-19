AKP'li belediye başkanı, rüşvet soruşturmasında gözaltına alındı

Kırıkkale’de AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına aldı.

Operasyonun, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştiği ve bazı iş insanları ile belediye personellerinin aralarında olduğu 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BirGün’ün ulaştığı Yahşihan Belediyesi yöneticileri de Belediye Başkanı Sungur’un gözaltına alındığını doğruladı.

OĞLU DA ATEŞ AÇMAKTAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gözaltındaki AKP’li başkan Ahmet Sungur'un oğlu Mahir Sungur da alkollü araç kullanıp havaya ateş açması üzerine 31 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı. Mahir Sungur'un serbest bırakılması için devreye AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan'ın girdiği iddia edilmişti. Mahir Sungur, ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

MHP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan bu olayla aynı tarihte, Yahşihan’ın önceki dönem belediye başkanlığını yapan MHP'li Osman Türkyılmaz da “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına menfaat sağlama” suçundan 4 arkadaşıyla tutuklanmıştı.

Bugün gözaltına alınan AKP'li Ahmet Sungur, göreve gelmesinin ardından, önceki döneme ait 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı olduğunu açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...