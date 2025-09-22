AKP'li belediye başkanı rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Tüm şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'icbar suretiyle irtikap' suçlaması yöneltilen şüpheliler, birazdan Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılacaklar.

Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AKP Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.