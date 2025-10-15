AKP'li Belediye Başkanı ve esnaf arasında gerginlik: Çorum'da pazarcılar bugün tezgâh açmadı

Çorum'da Çarşamba Pazarı esnafı, geçen hafta sonu AKP'li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yaşadıkları gerilimin ardından bugün tezgâh açmama kararı aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan pazarcılarla görüşerek taleplerini dinledi.

Semt pazarındaki bir grup esnaf ile pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Aşgın arasında, tezgâhın önü ve arkasındaki ürünlerin kalitesine ilişkin tartışma üzerine toplanan Çorum Pazarcılar ve Sebzeciler Odası bugün Çarşamba Pazarı’nda tezgâh açmama kararı aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, bunun üzerine pazar esnafıyla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Pazarcı Hüseyin Yurtcan, yüksek kalite ürün getirdiklerinde vatandaşın alamadığını, orta kalite getirdiklerinde ise "yüksek kalite" istendiğini ifade ederek, "Medyada ve yetkililerce dinlenmeden verilen kararlar bizde psikolojik tedirginlik oluşturdu. Biz günümüzün 20 saatini pazarda geçiren kişileriz. Yani kolay bir meslek değil. Biz sadece bu pazarda değil, mal alırken de zorlanıyoruz, satış yaparken de zorlanıyoruz” diye konuştu.

PAZARCILARIN TALEPLERİ

Pazarcı Satılmış Ceylan, müşteriye kaba üslup gösteren esnafa ceza uygulanmasını, pazarlara polis noktası konulmasını, pazar üstlerinin kapatılarak güneş enerjili ısıtma ve soğutma sistemi sağlanmasını, toptancı haline giriş-çıkış saatlerinin düzenlenmesi ve hal hizmetlerinde iyileştirme yapılmasını istediklerini anlattı.

Ceylan, "Sayın belediye başkanımızın üslubu bizi yıpratmaktadır" dedi.

Çorum Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da esnafın evlerinin, çocuklarının masraflarını pazardan sağladıklarını vurgulayarak, cezalandırma uygulamalarında kademeli yol izlenmesini, esnafa daha çok tolerans gösterilmesini talep etti. Yılmaz, esnafın ürünleri tarladan seçerek alamadığını, satılan ürünlerin bir kısmının üreticiden geldiği gibi olduğunu belirtti.