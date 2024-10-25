AKP'li belediye başkanına 'kaçak yapı' tepkisi: "Canımızı da alacak"

Konya'da AKP'li Meram Belediyesi'nin ilçede bazı noktalarda bulunan kaçak yapıların yıkımı için aldığı karara tepki gösteren yurttalar, eylem düzenledi.

Meram Belediyesi, Yenbahçe Meram Gödene'de bulunan kaçak yapılar hakkında yıkım kararı aldı.

Karar sonrasında bölgede evleri bulunan yurttaşlar, AKP'li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'la görüşmek için belediyeye yürüdü.

Kalabalık gruba polis ekipleri müdahale etti. Uzun süre slogan atan yurttaşlar, belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Evi yıkılan br yurttaş, "300 metre arsa aldım. 55 senedir altı başlı nüfus uğraşırım. 6 baş nüfus 55 senedir uğraşırım üç çocuğuma 3 katlı bir ev yaptım. Belediye bunu yıkıyor. Bir de yıkım parası alıyor. 20 bin 000 lira da yıkım parası alıyor. Yetmedi 300 metre arsanın yarısını alıyor. Canımızı da alacak. Başka çaremiz kalmadı, başka yok" sözleriyle belediye başkanına sitem etti.

"YAZIKLAR OLSUN, GÖZLERİNE DİZLERİNE DURSUN"

Evi için yıkılma kararı alınan başka bir yurttaş ise, "Evimize göz dikmesinler. Vaktinde tarlaları böldürmeselerdi. Vaktinde emek verdik, şimdi de yıkmaya çalışıyorlar. Bu bizim hakkımız ve hakkımıza göz dikmesinler. Olmaz, oradaki hobi bahçelerini yıksınlar, sonra bize gelsinler. Emeğe niye göz dikiyorlar. Hastalarımla orada ne emekler çektim. Yazıklar olsun, gözlerine ve dizlerine dursun. Bu milletin oyunu aldılar, onlarla uğraşıyorlar. Kim olursa olsun yazıklar olsun onlara" dedi.

Bir başka yurttaş ise, "Biz geldik derdimizi anlatıyoruz, o da gelsin anlatsın. Korkmasın biz bir şey yapmayız. Çıksın konuşsun. Bizim yattığımız evden ne isterler?" ifadelerini kullandı.