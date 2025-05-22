AKP'li belediye başkanından cinsiyetçi bank uygulaması
AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum meydanındaki banklara cinsiyetlere göre oturma düzeni getirdi.
AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum meydanındaki bankları cinsiyete göre düzenledi.
Sosyal medya hesabından son uygulamasını çektiği bir video ile X hesabından paylaşan Aşgın, "Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, sadece hanımefendilerin" ifadelerini kullanarak belirli bir bölgedeki bankların sadece kadınlara ayrıldığını açıkladı.
Çorum meydanına bankların cinsiyet ataması ile alakalı olarak bir de uyarı levhası asıldığı görüldü. Levhada "Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır" ifadeleri yer alıyor.
Yazıyı mı büyütsek, bankları pembeye mi boyasak 🤔🤔— Dr. Halil İbrahim AŞGIN (@HibrahimASGIN) May 21, 2025
Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, SADECE HANIMEFENDİLERİN ❗⛔
Çorum'un centilmen beyefendilerinin bilgisine 😉
Diğer tüm bankları herkes kullanabilir 🫶🏻#ÇorumİçinAşkla #Çorum pic.twitter.com/XynILmBI4V