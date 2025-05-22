AKP'li belediye başkanından cinsiyetçi bank uygulaması

AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum meydanındaki bankları cinsiyete göre düzenledi.

Sosyal medya hesabından son uygulamasını çektiği bir video ile X hesabından paylaşan Aşgın, "Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, sadece hanımefendilerin" ifadelerini kullanarak belirli bir bölgedeki bankların sadece kadınlara ayrıldığını açıkladı.

Çorum meydanına bankların cinsiyet ataması ile alakalı olarak bir de uyarı levhası asıldığı görüldü. Levhada "Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır" ifadeleri yer alıyor.