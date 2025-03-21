AKP'li belediye başkanından işçisine: Bu devlet sokakta kurulmadı, işten çıkarmaya kadar gider!

Mustafa ÖZDEMİR

AKP'li Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, bugün belediye personeline whatsApp mesajı atarak, gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan destek veren paylaşımlar yapılmamasını konusunda uyararak işten atmakla tehdit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi geçtiğimiz pazartesi günü sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Yapılan gözaltılara toplumun farklı kesimlerinden tepkiler sürerken, AKP'li Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, bugün whatsApp üzerinden attığı mesajda belediye personeline sokağa çıkmamaları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlara dikkat etmeleri konusunda uyararak, işten atmakla tehdit etti.

Başkan Ulupınar mesajında, "Arkadaşlar bu devlet sokakta kurulmadı. Paylaşım ve sosyal medyada beğenilere dikkat edin. Yaptırım sert olur. İşten çıkarmaya kadar gider" ifadelerine yer verdi.