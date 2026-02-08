AKP'li belediye başkanının kıyafetini hedef alan İYİ Partili isim tutuklandı

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında sosyal medya paylaşımı tepki çeken İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, tutuklandı.

İYİ Parti ise Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, X platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin Mehmet Emin Korkmaz olduğu tespit edildi.

Korkmaz, Erzurum'da gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Korkmaz adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ KARARI

İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk etti

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle tepki toplayan Mehmet Emin Korkmaz'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Özel, Korkmaz'ın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Mehmet Emin Korkmaz’ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer almıştı.