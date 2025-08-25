AKP'li Belediye'den kendisini denetleyen denetçiye 'ballı' hediye!

Ordu'nun AKP'li Çatalpınar Belediyesi 25 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihlerinde belediyeyi denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare İşlemleri Daire Başkanlığı denetçisine denetleme biter bitmez kargoyla hediye gönderdi.

Çatalpınar Belediyesi'ni denetlemek için görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare İşlemleri Daire Başkanlığı denetçisi İ. K. 25 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında belediyede denetlemelerde bulundu.

Denetleme sonrası İzmir'de dönen denetçi İ.K.'ye Çatalpınar Belediyesi tarafından değeri yaklaşık 85 bin TL olan 30 kilo kestane balı ve 25 kilo iç fındık gönderildi.

Göndericini kısmına Çatalpınar Belediye Başkanlığı yazılan kargoda alıcı kısmına ise İ. K.'nin adı yazılarak yanına 'müfettiş' notu düşüldü. BirGün'ün ulaştığı belgelerde denetçi İ. K.'nin gönderilen hediyeyi teslim aldığı ortaya çıktı.

DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 29. MADDESİ: HEDİYE KABUL EDİLMESİ YASAKTIR

Söz konusu hediye alış verişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 29. maddesinde "Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır" ibaresi yer alıyor.