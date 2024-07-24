AKP'li belediye döneminde ‘beğeni-retweet’ raporu tutulmuş: Dolapta bulundu

31 Mart yerel seçimlerinde YRP’den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, AKP’li eski başkan Zeynel Abidin Beyazgül döneminde hangi daire başkanının kaç RT-beğeni yaptığına dair hazırlanan dosya bulduklarını söyledi.

Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah Partili (YRP) Gülpınar, yerel televizyonlardan canlı yayınlanan programda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk 100 gününü değerlendirdi.

Gülpınar, AKP’li eski başkan Zeynel Abidin Beyazgül döneminde hangi daire başkanının kaç RT-beğeni yaptığına dair hazırlanan dosya bulduklarını söyledi.

BEĞENİ RAPORU TUTULMUŞ

Sözcü’nün aktardığına göre; Gülpınar, "Bir arkadaşımızın dolabında bu dosyayı bulduk, Nisan 2021 sayın başkan ve Büyükşehir belediyesi rt beğeni raporu daire başkanları. Daire başkanlarının çetelesi tutulmuş. Hangi daire başkanı kaç beğeni yapmış kaç retweet yapmış raporu tutulmuş.

Ben inanmıyorum Zeynel beyin böyle bir talimat verdiğine. Benim tanıdığım, bildiğim Zeynel Bey böyle bir talimatı vermez. Bunu bir işgüzar yaptı belki Zeynel beye yaranmak için belki gözüne girmek için. Ben bu adamı niye savunayım ki? Zeynel bey talimat verdiyse facia ama kesinlikle inanıyorum bu bir işgüzarın işi. Demek ki sizden habersiz de birileri bir şeyler yapabiliyor her şeyi sahiplenmeye gerek yok” diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI AÇIKLAMASI: ‘KESİNLİKLE BUNA MÜSAADE ETMEM’

Sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa tasarısına yönelik de açıklamalarda bulunan Gülpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim baştan beri bakış açımız çok net. Kendi evinde hayvan besleyen bir hayvansever olarak bunu net söylüyorum. Burada tabi kanunu iyi bir incelemek lazım. Bu kanun çıksın bir bakalım. Şimdi ötenazi derken barınağa götürdüğün her hayvanın ötanazisinden muhtemelen bahsetmiyorlardır. Bu ötenazi uygulaması dünyanın başka ülkelerinde de var. İngiltere'de var, bildiğim kadarıyla İsviçre'de de var. Tabii ki sağlıklı, hiçbir şekilde bir sıkıntısı olmayan bir hayvanı öldürmek gibi abes bir durum olamaz. Benim onu tasvip etmem mümkün değil zaten. 'Barınağa götürdüğün bütün hayvanlara ötenazi yap' şeklinde bir karar alınacağına ben inanmıyorum. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Kesinlikle ben bunu açık söylüyorum bakın, ben bunu burada uygulatmam. Kesinlikle ben buna müsaade etmem. Evet, kanundur dersiniz ama belki hayatımda ilk defa bir kanunu çiğnemekle karşı karşıya kalabilirim. Ki inanmıyorum öyle bir şey çıkaracaklarına ama bir görelim, bakalım detayları. Burada önemli olan sokak hayvanlarına nasıl bir muamele yapacağız? Bu konu çok önemli."