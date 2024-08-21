AKP'li belediye kavunlarına el koydu, tepki gösterince gözaltına alındı

Konya’da yaşayan Abdullah Koyuncu isimli çiftçi AKP yönetimindeki Karatay Belediyesi'nin ürünlerine el koymasına tepki gösterince gözaltına alındı.

İddiaya göre Hamzaoğlu Mahallesi, Küçükkumköprü Caddesi, Doğuş Parkı kenarında kavununu satmasına izin vermedi ve çiftçinin olmadığı bir anda ürünlerine el koydu.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre döndüğünde ürünlerinin yerinde olmadığını gören Koyuncu, ürünlerine AKP’li, belediye zabıtalarının el koyduğunu öğrendi.

Kavunları verilmeyen Abdullah Koyuncu, belediye binası önüne gelerek tepki gösterdi.

Ürünleri verilmezse batacağını söyleyen Koyuncu, ürünlerinin verilmesini istedi ancak yine sonuç alamadı.

“BEN BUNU ESNAFA, MARKETE GÖTÜRDÜM AMA KİMSE ALMIYOR”

Belediye binası önünde yaşadıklarını anlatan Koyuncu, şunları söyledi:

“Ben bu yıl 100 ton karpuz dağıttım. Şu an karpuz bitti, kavuna devam ediyorum. Aşağı, yukarı 400 ton malım var. Ben bunu halcisine, esnafına, marketine götürdüm ama kimse almıyor. Ben kendim satmaya karar verdim. Ben bu malı kendim satarken Karatay Belediyesi benim malıma el koydu. Malımı soruyorum yarın gel, bir gün gel. Bu kuru bir madde değil, çürüyecek bir madde. Şuan benim malımı vermiyorlar. Ben 3 üniversite bitirdim. Ziraat Mühendisliği ve işletme bitirdim. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptım. Selçuk Üniversitesi’nde gıda bölümünü okudum. Ben yıllardır Konya’da geçinemedim ve köyüme dönerek çiftçilik yapıyorum. Şu an 400 ton malım tezgahta ve ben bu malı satamıyorum. Nerede benim malım diye sorduğumda ‘Senin malını hayrına dağıtacağız’ diyerek dalga geçiyorlar. Bana bu malı satacak bir yer gösterin dedim. Ama yer gösteren olmadı.”

“3 MİLYON LİRA BORCUM VAR”

“Ben çiftçi olarak battım” diyen Koyuncu, “3 milyon lira borcum var. Ben bu malı satamazsam battım. Ama belediye ekipleri, ‘kardeşim sen bunu satamazsın’ diyor. Ben bu malı satamazsam battım diyorum. O malı satamazsam ben intiharın eşiğindeyim” ifadelerini kullandı.

KAVUNLARI YERDE PARÇALADI, GÖZALTINA ALINDI

Açıklamalarının ardından, zabıtalara kavunlarının nerede olduğunu soran ancak yine yanıt alamayan Koyuncu, öfkelenerek yanında getirdiği kavunları belediye binası önünde kırmaya başladı.

Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, Koyuncu’yu gözaltına aldı.

Zabıta ekipleri o anları kayda almaya çalışan basın mensuplarına da engel olmaya çalıştı.

Belediye önünde yaptığı eylemin ardından gözaltına alınan Koyuncu, serbest bırakıldı.

BELEDİYE DOĞRULADI

Çiftçinin gerçekleştirdiği eylemin ardından AKP’li Karatay Belediyesi’nden de yazılı açıklama geldi.

Belediye açıklamasında çiftçinin römorkunun yaya yolunu engellediğini ve birkaç kez gelen şikayet üzerine harekete geçilerek römorkun belediyeye ait zabıta müdürlüğüne bağlı depoya götürüldüğü belirtildi.