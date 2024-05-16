AKP'li belediye, köy yolu için ayrılan ödenekle AFAD'a cip alacak!

AKP’li Elazığ Belediyesi'nin İl Genel Meclisi üyeleri, köy yollarının yapımı için ayrılan 4 milyon 854 bin 958 lira ödeneğin 2 milyon 300 bin lirasını AFAD’a 4x4 cip alımı için kullanılmasını Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul etti.

Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasının ardından AKP’li Elazığ Belediyesi, köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin 2 milyon 300 bin lirasıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) araç almaya karar verdi.

AKP’li meclis üyelerinin çoğunluğunun bulunduğu Elazığ İl Genel Meclisi Mayıs ayı meclis toplantısında 2023 bütçesinde İl Özel İdaresi'ne bozuk köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin AFAD'a 4x4 cip alımı için aktarılması talebi görüşüldü. Köy yollarının yapımı için kullanılması gerekilen 2 milyon TL AFAD’a araç alımında kullanılmasına karar verildi.

Bozuk köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin AFAD’a araç alımı için aktarılmasına tepki gösteren MHP'li Elazığ Mali İdarelerden Sorumlu İl Yöneticisi Osman Dilek, şunları söyledi:

"Bu para AFAD’ın kendi parası. Niçin ayrılıyor; yol yapımları için acil durumlarda sıkıntı zuhur ettiği zaman orada kullanılmak üzere 4 buçuk milyona yakın bir para ayrılır. Bizim İl Genel Meclisi üyeliği devam ettiğimiz yıllarda bir talep yine gelmişti. Makam aracı almak için bir ödeneğin oraya aktarılması konusunda Meclis'ten yetki istediler. Biz o zaman itiraz ettik, reddettik. Tabii bizim süremiz doldu, biz ayrıldıktan sonra Mayıs ayında gündeme tekrar geldi. Araç alımı istiyorlar. Biz arkadaşlarımıza da söyledik. Bir tek MHP hayır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi ve AK Parti'nin oylarıyla geçti. Yeniden Refah ve CHP'nin il genel meclis üyelerinin tam detaylı bilgi alamadıklarına bağlıyorum çünkü detaylı bilgiye sahip olmuş olsalardı bu işe hayır derlerdi. Biliyorsunuz köylülerimizde sıkıntılar devam ediyor. AFAD'ın bu parası varsa, köylülerin konteyner ihtiyacı var onları karşılasınlar. Kış günü milletin evlerini yıktılar ama konteyner ve çadır ihtiyaçları karşılanmadı. Böyle elzem ihtiyaçlar varken siz yeni gelen müdürlere, yeni gelen kurumdaki insanlara araç tahsis etmek için bu parayı aktarırsanız burada bir anormallik olduğu düşünürüz."

Bozuk köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin AFAD’a araç alımı için aktarılmasına tepki gösteren MHP Elazığ Mali İdarelerden Sorumlu İl Yöneticisi Osman Dilek, şunları söyledi:

"Bu para AFAD’ın kendi parası. Niçin ayrılıyor; yol yapımları için acil durumlarda sıkıntı zuhur ettiği zaman orada kullanılmak üzere 4 buçuk milyona yakın bir para ayrılır. Bizim İl Genel Meclisi üyeliği devam ettiğimiz yıllarda bir talep yine gelmişti. Makam aracı almak için bir ödeneğin oraya aktarılması konusunda Meclis'ten yetki istediler. Biz o zaman itiraz ettik, reddettik. Tabii bizim süremiz doldu, biz ayrıldıktan sonra Mayıs ayında gündeme tekrar geldi. Araç alımı istiyorlar. Biz arkadaşlarımıza da söyledik. Bir tek MHP hayır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi ve AK Parti'nin oylarıyla geçti. Yeniden Refah ve CHP'nin il genel meclis üyelerinin tam detaylı bilgi alamadıklarına bağlıyorum çünkü detaylı bilgiye sahip olmuş olsalardı bu işe hayır derlerdi. Biliyorsunuz köylülerimizde sıkıntılar devam ediyor. AFAD'ın bu parası varsa, köylülerin konteyner ihtiyacı var onları karşılasınlar. Kış günü milletin evlerini yıktılar ama konteyner ve çadır ihtiyaçları karşılanmadı. Böyle elzem ihtiyaçlar varken siz yeni gelen müdürlere, yeni gelen kurumdaki insanlara araç tahsis etmek için bu parayı aktarırsanız burada bir anormallik olduğu düşünürüz."