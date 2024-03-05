AKP'li belediye meclis üyesi adayı tutuklandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında AKP Buldan Meclis Üyesi Adayı Metin Çallı'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde 2015 yılında meydana gelen ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçuyla ilgili davada yargılama sona erdi. Mahkemenin haklarında yakalama kararı çıkardığı şüphelilerden 3’ü jandarma tarafından ilçeye bağlı Yenicekent Mahallesi’nde, 1 şüpheli ise polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Çallı, H.A., A.K. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Çalıı'nın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AKP'den 4. sıra belediye meclis üyesi adayı olduğu orataya çıktı.



Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişinin, 2015 yılında suçüstü yakaladıkları bir hırsızlık şüphelisini zorla alıkoyarak, darp ettikleri ileri sürüldü.