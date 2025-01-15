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AKP'li belediye, Menzil'e ait kaçak tatil köyünü yıktı

Sakarya'da Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen tatil köyü, kaçak olduğu gerekçesiyle AKP'li Karasu Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Güncel
  • 15.01.2025 13:22
  • Giriş: 15.01.2025 13:22
  • Güncelleme: 15.01.2025 13:37
Kaynak: ANKA
AKP'li belediye, Menzil'e ait kaçak tatil köyünü yıktı
Fotoğraf: ANKA

Sakarya’nın Karasu İlçesi’ne bağlı Denizköy Mahallesi’nde Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen tatil köyü, kaçak olduğu gerekçesiyle AKP'li Karasu Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Sakarya’nın Karasu İlçesine bağlı Denizköy Mahallesi’nde bulunan ve Adıyaman merkezli Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen denize 50 metre mesafedeki kaçak tatil köyü, yıkıldı.

Yıkım işlemi, Karasu Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde gerçekleştirildi.

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