AKP'li Belediye'nin düzenlediği festivalde çadırlarda kumar oynatıldı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde AKP'li Aybastı Belediyesi tarafından 24-27 Temmuz tarihleri arasında Perşembe Yaylası’nda düzenlenen 917. Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali kapsamında açılan çadır standlarında kumar oynatıldı.

Festival alanında kurulan bazı çadırlarda, masa oyunları adı altında vatandaşlardan para toplanarak kumar oynatıldığı görüntülendi. Festivale katılan bazı yurttaşların sıraya girerek masa oyunları için görevlilere para verdikleri anların ortaya çıkmasının ardından alanda bulunan bazı yurttaşlar olaya tepki gösterdi.

Kamu kaynaklarıyla organize edilen bir etkinlikte para karşılığında şans oyunları organize edildiğinin anlaşılmasının ardından festivalde bulunanlar olayı emniyet güçlerine bildirdi.

Olayla ilgili BirGün'e konuşan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, "Eğer burada kumar oynatılıyorsa bunun sorumluluğu bizde değil güvenlik güçlerindedir. Belediye'nin olaya ilişkin bir sorumluluğu yoktur. Biz jandarma komutanına konuyu sorduk ve, "Yasaya aykırı bir durum yok" yanıtını aldık. Burada festivallerde uzun yıllardır farklı eğlence türleri yapılıyor. Mesela penaltı atışları yapılıyor ve 3'te 3 yapan bir miktar para alıyor. Bunda aksi bir durum görmüyorum" dedi.