AKP'li belediye parayı çöpe attı: 44,9 milyonluk makine atıl kaldı

Kamuoyunda, “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı hesapları incelendi. Sayıştay tarafından gerçekleştirilen inceleme, çok sayıda usulsüz işlemi açığa çıkardı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı sonu itibarıyla kira süresi sona eren 322 adet taşınmazı, yeni bir kiralama ihalesi düzenlemeden aynı kiracılara kullandırdığı öğrenildi. Bu kapsamda, işgal bedeli karşıda aynı kişilere kullandırılan 322 taşınmaz arasında dükkan, mesken, büro, büfe ve otopark gibi taşınmazların yer aldığı belirtildi.

USULSÜZLÜKLER DİZBOYU

Benzer bir usulsüz işlemin, servis aracı ve ticari taksi plakalarında yaşandığı da belirlendi. Plakaların, 2886 Sayılı Kanun’da belirtilen 10 yıllık süreyi aşacak şekilde kiralandığı bildirildi. Bazı plakaların kiralama süresinin 30 yıla kadar ulaştığı kaydedildi.

AKP idaresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kiraladığı reklam panolarının kirasının ödenmediği, belediyenin ise kiraların peşine düşmediği ifade edildi. Sayıştay denetçisi, tahsil edilemeyen kira tutarını, gecikme faizi ile birlikte 28 milyon 344 bin 181 TL olarak hesapladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik denetimler ile açığa çıkarılan en çarpıcı bulgu ise on milyonlarca lira harcanan makinelerin atıl bırakılmasına yönelik bulgu oldu. Ağustos 2022’de 44 milyon 985 bin TL’ye satın alınan katı atık ayrıştırma ve geri dönüştürülme makinelerinin atıl durumda bırakıldığı görüldü. Makinelerin, Nisan 2023 tarihli başkanlık kararı ile yatırım önceliklerinin değişmesi nedeniyle atıl durumda bırakıldığı açıklandı.

AKP’li belediyenin ayrıca, aynı nitelikteki mal ve hizmet alımlarını, Kamu İhale Kanunu’na takılmamak için parçalara bölerek doğrudan temin yoluyla aldığı da kayda geçirildi.