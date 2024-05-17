AKP'li belediyede eş torpili serbest: İşe gitmeyen eşini kadrolu gösteren şube müdürü suçsuz bulundu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin nakliye ve temizlik işlerini yürüten taşeron firmanın, belediyede kendilerini denetleyen şube müdürünün eşi için ‘temizlik işçisi’ pozisyonunda SGK’ye iş girişi yapması herhangi bir yaptırım getirmedi. AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde sosyolog olan eşini işe gitmemesine rağmen temizlik personeli olarak gösteren şube müdürüne, BirGün'ün haberinden sonra soruşturma açılmıştı. Belediye, soruşturma sonucunda şube müdürü için herhangi bir yaptırımda bulunmadı.

Onur Durmuş

Eşini denetlediği firmada işe aldıran Ordu Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu, görevine devam ediyor.

BirGün, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne nakliye ve temizlik hizmeti veren taşeron şirket Özkartallar Şirketler Grubu'nu denetlemekle görevli şube müdürünün, eşini denetlediği firmada işe soktuğunu ortaya çıkarmıştı. Haberimizin ardından eşini torpille işe sokan Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu'na soruşturma açılmıştı.

Haberin yayınladığı 25 Ağustos 2023 tarihinden 1 hafta sonra soruşturma açılan Tosunoğlu, Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü olarak görevine devam ediyordu.

Alınan son bilgiye Tosunoğlu'nun soruşturmasını tamamladı. Eşini işe aldırdığının belgelerle doğrulanmasına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Tosunoğlu'nu suçsuz buldu.

Tosunoğlu, Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü olarak görevine devam ediyor.

ŞUBE MÜDÜRÜ EŞİNİN İŞE ALINDIĞINI DOĞRULADI

Mustafa Tosunoğlu'nun sosyolog olan eşinin, temizlik personeli olarak SGK girişinin yapılmasına rağmen işe gitmediği de ortaya çıkmıştı.

BirGün'e konuşan Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu eşinin temizlik personeli olarak işe alındığını doğrulamış, firmanın kendisine jest yapmak için böyle bir girişimde bulunduğunu söylemişti.

Tosunoğlu kendisini, "Olayın etik olmadığını fark ettiğimde hemen eşimin iş çıkışını yaptırdım. Firma yetkililerinin yaptığı jestin bu kadar önemli bir konu olacağını fark etmedim" sözleriyle savunmuştu.