AKP'li belediyede görevden alınan Ensar Vakfı yöneticisi Afet İşleri Müdürü oldu!

AKP’li Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü görevinden alınan Ensar Vakfı İl Temsilcisi Alaattin Meydanoğlu, Afet İşleri Müdürü olarak ataqndı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Ensar Vakfı Elazığ İl Temsilcisi Alaattin Meydanoğlu, geçtiğimiz yıl AKP’li Başkan Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığ Belediyesi'ne Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atandı.

Ensar Vakfı yöneticisi Meydanoğlu, kısa sürede ani bir şekilde görevden alındı. Yerine Mehmet Karaaslan getirildi.

Görevden alınan Meydanoğlu’nun ise Afet İşleri Müdürü olarak atandığı öğrenildi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından birçok belediyede kurulan ve ilk müdahale ekibi olacak olan Afet İşleri Müdürlüğü'ne atanan Ensar yöneticisi Alaattin Meydanoğlu’nun Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu kaydedildi. Aynı üniversitede Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda Beden Eğitimi öğretmenliğinden de mezun olduğu öğrenildi.

"RİYASET MAKAMININ TAKTİRİDİR"

Konuyla ilgili görüşü alınan Afet İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, "Alaattin bey Afet İşleri Müdürü oldu atamayı ve değerlendirmeyi ben yapmıyorum riyaset makamının taktiridir. Bundan öncede müdürlükte görev yapan arkadaşın bir eğitim yoktu üniversite mezunu değildi. Bu konu biraz ilgiyle alakalı. Bu atamayla ilgili bizim bir dahilimiz yok" dedi.