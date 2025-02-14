AKP'li belediyeden büyük ihmal: Dubalar açılmadı, kalp krizi geçiren iş insanı hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi'nde 13 Şubat saat 17.30'da bir iş insanı sahibi olduğu kuyumcu dükkanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İş insanının kalp krizi geçirmesinin hemen ardından 112'ye haber verildi. Ambulansın 5 dakika içerisinde olay yerine gelmesine rağmen İnönü Caddesi Toki Dolmuş Durağı önünde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait dubalar nedeniyle sağlık çalışanları Reşadiye Caddesi'ne ulaşamadı.

Esnaftan dubaların açılması yönünde yardım isteyen sağlık çalışanlarına esnaf, "Buranın kumandası çalışmıyor, burayı zabıtaya haber verip açtırmamız lazım. Onların gelmesi de 20 dakikayı bulur" yanıtını verdi.

Bunun üzerine sağlık çalışanları hızlı müdahalede bulunmak için dubaların olduğu alanda sedyeyi ve sağlık ekipmanlarını indirerek olayın yaşandığı yere yürüyerek gitti.

Sağlık çalışanları kalp krizi geçiren iş insanına ilk müdahaleyi yaparken olay yerine intikal edemeyen ambulans ise olayın yaşandığı en yakın yer olan Sakarya Caddesi'ne yöneldi.

Ambulans trafiğin en yoğun olduğu zaman diliminde Sakarya Caddesi'ne giderken zaman kaybetti.Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli hastayı sedye ile Sakarya Caddesi'ne kadar taşımak zorunda kaldı.

Yapılan müdahelelere rağmen iş insanı hayatını kaybetti.

İHMALLER ZİNCİRİ

BirGün'ün ulaştığı bilgilere göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektronik dubaların bozuk olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, dubaları acil durumlarda indirmek için bir personelin olmadığı, dubaları açmakla sorumlu olan zabıta personelin görev yerinin de olayın yaşandığı yere 20 dakika mesafede olduğu öğrenildi.

BirGün'e konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili ise konuyla ilgili araştırma yapacaklarını söylerken yaşanan ihmalle ilgili tüm yetkililerin incelemeye alınacağını belirtti.