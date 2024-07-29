AKP'li belediyenin 17 milyonluk projesi çöp oldu

Şırnak Belediyesi'nin 17 milyon 600 bin TL'ye ihale ettiği ve bitiş tarihi 12 Aralık 2023 olan kapalı otopark projesi tamamlanmadan durduruldu. İnşaat demirleri yağışlardan dolayı pas tutmaya başladı.

Şırnak'ta AKP'nin seçim sürecinde sık sık propagandasını yaptığı kapalı otopark ve düğün salonu projesi bitirilmedi.

AKP'li yönetim, 2022 yılında söz konusu projenin ihalesini 17 milyon 600 bin TL'ye Nuhpen PLS. ve Yapı Mlz. İnşaat Ltd. Şti. ile G7 İnşaat Taahhüt Teks. Gıda Ltd. Şti. adlı şirketlerine verdi.

İŞ BİTİRİLMEDİ ÇALIŞMALAR DURDURULDU

MA'nın haberine göre; bitiş tarihi 12 Aralık 2023 olarak belirlenen projenin çalışmaları, 14 Nisan 2023'te başladı. AKP'li Mehmet Yarka da proje için "Yaklaşık 250 araçlık park yeri ile şehrin hem ticari hayatına önemli katkılar sağlayacak hem de şehir içi trafiğini önemli oranda rahatlatacak olan çok katlı otopark projesinin yılsonunda bitirilmesi hedefleniyor" sözü verdi.

Ancak aradan geçen süreye rağmen proje bitirilmedi. Proje tamamlanmadığı gibi çalışmalar da belli bir süre sonra durduruldu.

Projeye dair detayların yer aldığı levhalar da alandan kaldırıldı. Temelden yükselen inşaatın demirleri, yağışlardan dolayı pas tutmaya başlandı.