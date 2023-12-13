AKP'li Beyazgül, 'susuz belde' için arayan MHP'li vekilin telefonlarına çıkmadı

MHP’li İbrahim Özyavuz, Urfa’ya 20 kilometre mesafedeki beldede su ve altyapının olmadığını, bunun için aradığı AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AKP Urfa Milletvekili Mehmet Kuş’un telefonlarına çıkmadığını söyledi.

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MHP Urfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Urfa'da AKP’li yöneticilerin, şehre 20 kilometre uzaklıktaki bir beledenin susuz bırakılmasına kayıtsız kaldığını anlattı. AKP’li Beyazgül ve Kuş’a tepki gösteren Özyavuz, çıktığı bir yerel kanal yayınında şunları söyledi: “Ben Uğurlu beldesine uğradım, bir yere oturdum. Adam dedi ki ‘Bizde içme suyu yok.’ Dedim, ‘Olur mu yahu. Sen 20 kilometre şehre yakınsın, nasıl suyun yok.’ ‘Gel, sana mahalleyi gezdireyim. Bizde alt yapı yok’ dedi. Vallahi gittim, baktım; yok. Zeynel Abidin Beyazgül’ü aradım, cevap yok. Mehmet Kuş’u aradım, cevap vermedi.” MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, şehre 20 kilometre mesafedeki köyde su ve altyapının olmadığını, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün telefona çıkmadığını söylüyor. pic.twitter.com/VJDLL8KGPY — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) December 12, 2023